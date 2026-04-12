Castillejo (CUP) pide al Govern que "comience a hacer acciones reales de boicot" contra Israel

Archivo - La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la CUP en el Parlament y pasajera de la última flotilla, Pilar Castillejo, ha pedido este domingo al Govern que "comience a hacer acciones reales de boicot" contra Israel.

Así se ha expresado este domingo en declaraciones a la prensa desde el puerto de Barcelona, antes de la salida de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, donde ha explicado que "esta misión humanitaria tiene más razón que nunca de existir porque Israel continúa su acción genocida en Palestina y en los pueblos de alrededor".

Castillejo también ha querido poner en valor la actitud de los catalanes, que, según ha explicado, "vuelve a demostrar su solidaridad con Palestina en esta lucha de pueblos hermanos".