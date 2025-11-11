Catalunya aprueba la estrategia para fortalecer las relaciones con 9 países prioritarios en Asia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza la reunión del Consell Executiu de este martes - GOVERN

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu ha aprobado este martes la Estrategia Asia del Govern, que tiene como el objetivo y fortalecer la acción del Ejecutivo en el continente y que prioriza 3 regiones y 9 países: Asia oriental (Japón, Corea del Sur y China), Asia meridional (India y Pakistán) y el Sureste asiático (Singapur, Filipinas, Indonesia y Vietnam).

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha sostenido que con este plan el continente asiático se convierte en "una de las prioridades en la proyección internacional que quiere tener el Govern".

Ha afirmado que Asia representa "el 60% de la población mundial en estos momentos y un 42% del PIB mundial", ha recordado los viajes institucionales del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a Japón, Corea del Sur y China, así como de otros consellers, y ha detallado los principales ejes del plan.

CINCO EJES

La estrategia tiene 5 ejes principales, el primero de los cuales servirá para reforzar las alianzas con ciudades y regiones asiáticas e incrementar espacios de intercambio y transferencia de conocimiento, incrementar el diálogo y la presencia institucional en Asia mediante acuerdos bilaterales e impulsar la participación en redes globales y alianzas multilaterales.

El segundo se centrará en robustecer las relaciones comerciales posicionando productos catalanes en el mercado asiático y aumentar las inversiones de empresas del continente en Catalunya, en potenciar el turismo a Catalunya de ciudadanos asiáticos, y en mejorar la conectividad aérea y portuaria con el continente mediante vuelos directos y colaboraciones.

Otro bloque priorizará la cooperación en el ámbito de la investigación y la innovación, incrementando la presencia en foros científicos y tecnológicos, potenciando la participación conjunta en programas europeos, y mejorando la colaboración con centros educativos y universitarios atrayendo talento joven y promoviendo el aprendizaje de lenguas asiáticas en Catalunya.

En cuarto lugar, se fortalecerán las políticas conjuntas en ámbitos como el cambio climático, la sostenibilidad, las políticas urbanas, con acciones vinculadas a la movilidad sostenible, la descarbonización de la economía y la preparación ante emergencias de protección civil.

El ámbito cultural ocupa el último de los ejes del plan, que prevé impulsar el aprendizaje del catalán en Asia a través del Institut Ramon Llull (IRL), potenciar los intercambios culturales y la presencia en festivales, además de reforzar el papel de la diáspora asiática en la vida pública de Catalunya.

PLANES DE ACCIÓN

El plan lo ha diseñado y lo va a pilotar el Departamento de UE y Acción Exterior, que pondrá en marcha dos planes de acción --para 2026-2028 y para 2028-2030-- que detallarán las acciones a desarrollar, y se creará una comisión de seguimiento con representantes de distintas conselleries que se reunirá anualmente para dar seguimiento a la actuación del Govern.

El Govern defiende que Asia es una oportunidad estratégica para Catalunya, y que es un territorio con potencial por el hecho que concentra el 60% de la población mundial y se estima que alcance la mitad del PIB mundial en 2040.

La estrategia se regirá por los principios y valores de "la democracia, el multilateralismo, la igualdad, la sostenibilidad, la cooperación y la justicia social".