Catalunya cerró noviembre con un superávit de 701 millones, equivalente al 0,22% de su PIB

Archivo - Vista aérea del área PIF del Puerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya cerró el mes del noviembre de 2025 con un superávit en sus cuentas de 701 millones de euros, que equivale al 0,22% de su PIB, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

Al igual que Catalunya, todas las comunidades autónomas cerraron con superávit el undécimo mes del pasado año, excepto la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, que registraban déficit en sus cuentas al finalizar noviembre, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

En términos absolutos, Catalunya fue la tercera comunidad con un mayor superávit en dicho mes, sólo por detrás de Andalucía, cuyas cuentas arrojaban un saldo positivo de 1.310 millones de euros, equivalentes al 0,58% de su PIB, y de las Canarias, con un saldo positivo de 720 millones, un 1,17% de su PIB.

El saldo positivo de Catalunya experimenta un descenso respecto al mismo periodo del ejercicio anterior: en noviembre de 2024, la comunidad registró un superávit de 875 millones de euros, lo que equivalía entonces al 0,29% de su PIB.

A nivel global, el conjunto de las comunidades autónomas alcanzó un superávit de 3.406 millones de euros hasta noviembre, un 0,20% del PIB.