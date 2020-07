Cecot y autónomos catalanes piden eximir de tributación las ayudas por Covid-19

TERRASSA (BARCELONA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot y la Organización de Autónomos de Catalunya (Autcat) han pedido al Ministerio de Hacienda que las ayudas a los trabajadores por cuenta propia y a los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) queden exentas de tributación.

El presidente de Autcat y asesor fiscal de Cecot, Enric Rius, ha señalado que según la normativa el próximo año tendrán que tributar en el IRPF, "situación que se plantea absolutamente contradictoria, dado que no se entiende que se dé una ayuda con una mano y se saque una parte con la otra", ha criticado este jueves en un comunicado.

Rius ha recordado que, en el caso de los autónomos, algunos han tenido que cerrar sus negocios y otros han visto reducida su actividad en un 75%, y ha valorado que "si en esta situación ya menguada económicamente, además tienen que pagar impuestos por estas ayudas, sería agraviar" el problema.

Para los empleados por cuenta de otro se pueden encontrar, tal y como ha advertido Rius, que el SEPE no esté practicando retenciones y las empresas solo lo hagan en la parte que retribuyen, y si no se modifica "supondría un agravio muy importante a la hora de hacer la declaración", y también ha señalado la posibilidad de que personas que no tienen la obligación de presentar la renta, el año que viene sí deban hacerla al tener dos pagadores.

Ante estas circunstancias, tanto Cecot como Autcat han enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedir que "clarifique" esta situación lo antes posible y no tengan que pagar estos impuestos por una situación consecuencia del coronavirus.