Centenares de personas piden el "boicot a Israel" en una nueva manifestación en Barcelona

Arranque de la manifestación en favor de Palestina. - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS

Salen de plaza Urquinaona para llegar a la plaza Carbonera, donde hay una acampada

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas participan este viernes por la tarde en una nueva manifestación a favor de Palestina y del "boicot a Israel" que ha arrancado a las 18.45 horas en Barcelona, la cuarta desde que el Ejército del país hebreo interceptara la Global Sumud Flotilla este miércoles.

La manifestación, que ha partido de la plaza Urquinaona, está convocada por entidades como 'Comunitat Palestina de Catalunya', 'Prou Complicitat amb Israel', 'Global Movement to Gaza' y 'Global Sumud Flotilla'.

Al grito de 'Free free Palestine' y 'Viva viva Palestina' han iniciado la movilización por Via Laietana con el objetivo de llegar a la plaza de la Carbonera, donde se han agrupado unas 150 personas que han pasado su primera noche en tiendas de campaña.

A la cabecera de la manifestación, que encabeza un vehículo con altavoces, se ha sumado una columna que procedía de Via Laietana, con pancartas, banderas con manos que simulan manchas de sangre y proclamas contra la "ocupación de Israel".

4 CONCENTRACIONES

Esta nueva concentración es la cuarta movilización en Barcelona después de que el Ejército Israelí interceptara los 44 barcos que integraban la Flotilla, y para este sábado hay convocada otra que partirá a las 12 horas en los Jardinets de Gràcia y terminará su recorrido en Arc de Triomf.

La movilización de este jueves por la tarde se llevó a cabo en la plaza de la Carbonera, donde confluyeron diversas columnas que procedían de distintos puntos de la ciudad, y que agrupó unas 15.000 personas.

En este punto, un grupo numeroso de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, bordearon la rotonda y, desde Drassanes, avanzaron hacia la Ronda Litoral al grito de "Palestina Libertad".

En cuanto a este viernes, la manifestación convocada por los estudiantes avanzó desde la plaza Universitat cerca de las 13.00 horas hasta la plaza de la Carbonera, donde se ha instalado una acampada que ha llegado a agrupar unas 150 personas durante la primera noche, y que prevé permanecer, como mínimo, hasta el 15 de octubre por la convocatoria de la huelga general.