Cid condiciona el apoyo de los Comuns al Govern de Illa a que priorice vivienda y Rodalies

Insta a cumplir con los acuerdos de investidura para negociar los presupuestos de 2026

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha condicionado el apoyo de su formación al Govern de Salvador Illa a que priorice las políticas en materia de vivienda y a mejorar la gestión del servicio de Rodalies.

Lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a la prensa para valorar el primer año del mandato del Govern presidido por Salvador Illa, en las que ha emplazado al PSC a cumplir con los acuerdos de investidura y con los del suplemento de crédito como requisitos para negociar los presupuestos de 2026.

"Esto significa que hace falta convocar, antes de iniciar esta negociación para los presupuestos de 2026, a la comisión de seguimiento de los acuerdos y ver si realmente se están cumpliendo", ha subrayado el portavoz de los Comuns en el Parlament.

A su parecer, el Govern "va a septiembre" porque, textualmente, tiene prioridades equivocadas con las infraestructuras: "Centra su prioridad en el aeropuerto cuando debería ser la movilidad en tren, la movilidad sostenible, en este caso de regionales y Rodalies", ha dicho.

Cid también ha hecho hincapié en los "incumplimientos importantes en materia de vivienda", en referencia a que aún no se ha ampliado el cuerpo de inspectores que debe velar por el cumplimiento de la ley de contención de rentas del alquiler y aplicar sanciones ni existe todavía un registro de grandes tenedores.

ALQUILER DE TEMPORADA

En sus declaraciones, Cid ha resaltado la necesidad de regular el alquiler de temporada en Catalunya, y se ha mostrado confiado en que la norma se apruebe "si no en el primer pleno, en el segundo pleno de octubre" después de presentar el pacto junto con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

"No puede ser que quieran aprobar los presupuestos de 2026 sin cumplir con la que es la máxima prioridad del país, que es garantizar el derecho a la vivienda", ha señalado.

En este sentido, Cid ha destacado que el proyecto de los Comuns es "el de una Catalunya donde todo el mundo pueda usar el tren y, como mínimo, donde la gente pueda pagar el alquiler y la hipoteca".