Cinco detenidos en un dispositivo contra el tráfico de drogas en Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona han detenido a cinco personas en un dispositivo contra el tráfico de drogas en el distrito de Sant Martí de la capital catalana.

En un apunte en 'X' este sábado el cuerpo explica que han recuperado e intervenido el domicilio que los detenidos utilizaban como punto de venta.

Además, los agentes han incautado en el registro 150 gramos de cocaína y monodosis de heroína, 21.100 euros en efectivo y tres armas de fuego.