La exalcaldesa de Barcelona afirma que han recibido "maltrato" de Israel

El concejal de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a su llegada al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 5 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata del primer grupo de 21 ciudadanos- Kike Rincón - Europa Press

Llama a seguir con las manifestaciones en las calles contra el gobierno de Netanyahu

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns) y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas han afirmado que han recibido "maltrato y trato denigrante" por parte del Gobierno de Israel.

Lo han explicado en declaraciones tras llegar al Aeropuerto de Barcelona en un vuelo desde Madrid Barajas, tras ser deportados por Israel por participar en la Global Sumud Flotilla, y los dos han añadido que han sufrido humillaciones y vejaciones.

"No es nada comparado con lo que pasa el pueblo de Palestina cada día. Lo más importante es parar el genocidio y abrir corredores humanitarios", ha dicho Colau, que ha celebrado las manifestaciones que se han producido tras la intercepción de la flotilla.

PRIVACIÓN DE SUEÑO E INSULTOS

La exalcaldesa, que ha tachado la intercepción de la flotilla de detención ilegal y secuestro en aguas internacionales, ha afirmado que hay activistas con enfermedades graves a los que "no se les han dado medicinas básicas", y que todos han sufrido privación de sueño e insultos.

Colau ha destacado la solidaridad que se ha construido entre todos los integrantes de la flotilla "ante los ataques con drones, las tormentas y las dificultades", y ha dicho que más de 100 tripulantes han empezado huelga de hambre y, en algunos casos, también huelga de sed.

POLICÍAS "MUY AGRESIVOS"

Ha relatado que cuando llegaron al puerto israelí de Ashdod les esperaban "centenares de policías muy agresivos y violentos" que le obligaron a estar horas de rodillas con la cabeza contra el suelo mientras les gritaban, insultaban, humillaban y arrancaban prendas de ropa.

También ha dicho que el Gobierno de Israel decidió enviar a prisión a todos los activistas, tanto a los que habían firmado la deportación inmediata como a los que se negaron (asegura que eso no había pasado en otras ocasiones con otras flotillas) y que no se les permitió que contactaran con un abogado.

Colau ha dicho que el traslado a la prisión "fue durísimo", que llevaban muchas horas sin comer ni beber, y que les quitaron la ropa antes de hacerles entrar en las furgonetas, donde asegura que los policías pusieron el aire acondicionado a una temperatura muy baja durante las dos horas de traslado para que pasaran frío.

LA NUEVA GAZA

Ha añadido que en el patio de la prisión "había una foto enorme de Gaza devastada por las bombas de Israel además del texto en árabe 'Bienvenidos a la nueva Gaza', y ha insistido en que el proceso no ha sido garantista y que se han violado los derechos de todos los tripulantes de la flotilla.

Por todo eso, ha llamado a seguir con la movilización, y ha criticado el apoyo al Gobierno de Israel por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, según ella, y ha abogado por que Israel --al que ha calificado de estado "neofascista"-- deje de tener aliados y cómplices.

JORDI CORONAS: ACABAR CON EL "GENOCIDIO"

Coronas ha insistido en que es prioritario acabar con el "genocidio" que se está produciendo en Palestina y que todos los miembros de la Global Sumud Flotilla vuelvan sanos y salvos, y ha destacado el coraje, compromiso y determinación de todas las personas que han participado en ella.

"Hoy puedo decir que son mi segunda familia. Los primeros 30 días de nuestro viaje vimos lo mejor de la Humanidad, mientras que en los últimos 5 hemos visto lo peor", y ha añadido que le ha emocionado ver imágenes de las manifestaciones de estos días.

El concejal también ha dicho que policías les han pedido este domingo a los hombres que, antes de llevarles al aeropuerto para volver a España, firmaran un documento en que admitían "ser los capitanes de los barcos, haber entrado ilegalmente en territorio de Israel y aceptar la incautación de las embarcaciones".

"Cuando nos hemos negado a firmar, los mismos policías han firmado los documentos en nuestro lugar. Estas son las garantías de lo que muchos aún se empeñan en decir que es la única democracia de Oriente Medio. ¡Y una mierda, la única democracia!. Esto es la antidemocracia, un estado fascista, corrupto y genocida", ha concluido.

200 PERSONAS EN EL AEROPUERTO

Unas 200 personas entre familiares, amigos y miembros de los Comuns y ERC han recibido a Colau y a Coronas en el área de llegadas del Puente Aéreo de la Terminal 1.

Entre ellos estaban el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; el presidente y la secretaria general de los republicanos, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany, y la eurodiputada de ERC Diana Riba.

También han acudido los diputados de Comuns en la Cámara catalana David Cid y Susana Segovia; la portavoz de la CUP, Su Moreno, y la diputada del Parlament Laure Vega, entre otros.