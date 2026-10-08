Colau lamenta la muerte de Maricarmen y apuesta por sostener las manifestaciones y la huelga general

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su piso del barrio madrileño de Retiro, de quien considera que ha marcado "un antes y un después" en la lucha por la vivienda y ha apostado por sostener las manifestaciones y la huelga general.

"Le debemos mucho y le debemos estar a la altura del ejemplo que ella nos ha dado, con la fragilidad que tenía con 87 años", ha dicho en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en donde ha expresado que la mujer puso el cuerpo por la lucha por la vivienda digna.

Colau ha afirmado que Maricarmen tuvo tres intentos de desahucios que fueron paralizados, por lo que ha señalado que su desahucio era "realmente ponerla en peligro directamente de vida".

Ha atribuido el desahucio a los "grandes responsables", que son los que considera como especuladores y a quienes pide enfrentarse, y también a las administraciones y ha llamado a ampliar los límites de la intervención y regulación del mercado de la vivienda.

PSOE Y DECRETOS

Ha asegurado que el PSOE lleva " fallando décadas" en cuanto a la vivienda, según ella subvencionando a la especulación y dejando desamparados a los inquilinos, y ha sostenido que la reacción socialista responde a la presión en las calles.

Sobre los decretos en vivienda que la Diputación Permanente del Congreso puede aprobar, Colau los ha calificado de insuficientes.

Preguntada por la negativa de Junts a aprobarlos, ha expresado que le sorprende poco porque es un partido al que ve al servicio de las patronales: "Me preocupa más que partidos que se llaman de izquierda, como es el PSOE, lleve años, no meses, años, poniendo excusas para no aprobar estas medidas".

FRENTE AMPLIO

Respecto a su posible papel al frente del Frente Amplio de izquierdas para las elecciones del 29 de noviembre, la exalcaldesa se ha mostrado "profundamente" honrada con que se piense en ella para liderar el proyecto aunque ha subrayado que ella solo lo aceptaría si el frente aúna en una sola papeleta a todas las izquierdas.

"Lo que estoy planteando es que hace falta un Frente Amplio donde la ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única que además tiene que ser fácil porque hay un programa muy claro sobre la mesa en el que estamos todos de acuerdo", ha dicho.

Ha expresado que la gente no puede entender "por egos o por vetos cruzados o por cosas del pasado" que haya más de una opción de izquierdas.

"Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese Frente Amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta", ha insistido.