Collboni apoya en Turquía al alcalde de Estambul encarcelado por motivos políticos, Ekrem Imamoglu

El alcalde de Barcelona y vicepresidente de Eurocities, Jaume Collboni, en un acto de apoyo al alcalde suspendido de Estambul Ekrem Imamoglu - AJUNTAMENT BARCELONA

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona y vicepresidente de Eurocities, Jaume Collboni, ha participado este jueves en Estambul (Turquía) en un acto de apoyo al alcalde de la ciudad turca, Ekrem Imamoglu, detenido y encarcelado por motivos políticos, ha informado el consistorio en un comunicado.

Imamoglu fue detenido y destituido de su cargo el 19 de marzo de este año y un juez ordenó su ingreso en la prisión de Silivri, frente a la que este jueves, además de Collboni, se han concentrado el alcalde en funciones de Estambul, Nuri Aslan; la mujer del alcalde encarcelado, Dilek Kaya Imamoglu, y una decena de alcaldes de ciudades europeas como Atenas, Budapest o Sofía.

En su intervención, Collboni ha manifestado que "Eurocities tiene como claro mandato promover y defender la democracia local" y ha querido expresar su solidaridad con Imamoglu, del que ha dicho que fue encarcelado injustamente pese a haber sido un líder elegido democráticamente, en sus palabras textuales.

El alcalde de Barcelona ha añadido que la diplomacia es el camino: "Unidos podemos dar luz a los principios que defendemos y reforzar las instituciones. Continuaremos junto a nuestro colega, su coraje nos inspira y nos compromete a seguir defendiendo la democracia".

Antes de asistir a este acto, la delegación de representantes locales ha visitado el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, donde los alcaldes han sido recibidos por Nuri Aslan y donde Collboni ha hecho entrega del 'Premio Especial para la Democracia' de Eurocities a Ekrem Imamoglu y que ha recogido su esposa, Dilek Kaya Imamoglu.