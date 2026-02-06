Collboni celebra los 15 años del Llum BCN: "Ilumina el Poblenou para deslumbrar a toda la ciudad"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la inauguración del XV Llum BCN - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado los 15 años del festival de artes lumínicas Llum BCN, que comienza este viernes y se alargará hasta el domingo: "Un festival que celebra la luz y el arte, un festival que ilumina el Poblenou para deslumbrar a toda la ciudad", ha afirmado.

En un comunicado este viernes, el consistorio ha explicado que Collboni ha inaugurado el certamen en el Museu del Disseny Dhub, acompañado del concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé; el de Sant Martí, David Escudé, y la arquitecta jefa del Ayuntamiento, Maria Buhigas.

El alcalde ha destacado que este año el Llum BCN estará vinculado con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura 2016, el Tour de Francia y la celebración en la ciudad de la gala de los Premios Gaudí y de los Premios Goya.

"Barcelona siempre ha buscado la luz y ha intentado convertirse en un faro", ha subrayado Collboni, que ha deseado que Barcelona se convierta, durante unos días, en la ciudad de la luz.

Bajo el lema 'Paisajes nocturnos', el festival está organizado por el Institut de Cultura de Barcelona, con la dirección artística de Maria Güell y la colaboración de la comisaria austríaca Birgit Lill-Schnabl.