Collboni se reúne en Estambul (Turquía) con activistas LGTBI para mostrar su apoyo

El alcalde de Barcelona Jaume Collboni se ha reunio con activistas LGTBI en Estambul (Turquía) - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cerrado este viernes su viaje a Estambul con una reunión con activistas LGTBI para expresar su apoyo a un colectivo que sufre represión y vulneración de derechos en Turquía.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado que Collboni ha conocido las dificultades con las que trabajan entidades como el Comité del Orgullo de Estambul o la asociación BATOÇA, y ha remarcado que la visita se enmarca en su compromiso con los derechos fundamentales.

Turquía ocupa la posición 47 de 49 en el Rainbow Map 2025 en materia de derechos LGTBI, solo por delante de Rusia y Azerbaiyán, y las marchas del Orgullo están prohibidas desde 2015 con episodios de acoso y detenciones policiales.