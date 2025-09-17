Collboni ve en la Capitalidad de la Arquitectura de Barcelona una "gran fuente de divulgación"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el acto de presentación de las actividades por la Capital Mundial de la Arquitectura 2026 - EUROPA PRESS

Paneque destaca la proyección de la arquitectura de Barcelona en el mundo

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que la Capitalidad Mundial de la Arquitectura 2026 de Barcelona quiere ser una "gran fuente de divulgación ciudadana del impacto positivo que tiene la transformación urbana en la ciudad".

Lo ha dicho en rueda de prensa este martes junto a la consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque; el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y la arquitecta jefa de Barcelona, Maria Buhigas.

Ha incidido en que la programación está pensada por la población, "de a bajo a arriba por colegios profesionales, escuelas de diseño, equipamientos y museos", y que no está hecha desde las instituciones para que todo el mundo pueda entender y compartir la experiencia.

"Queremos que la ciudadanía se ponga las gafas de un arquitecto y un urbanista y que mire a su entorno con ellas puestas para valorar la importancia que tiene para la ciudad hacer un buen urbanismo que garantice el derecho a quedarse a vivir en ella y a tener resiliencia climática", ha añadido.

Collboni también ha insistido en separar la celebración de la capitalidad con el Congreso Mundial de Arquitectura que se celebrará el verano que viene y que, en este caso, sí que está dirigido a los profesionales del sector.

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD

Por su parte, Paneque ha afirmado que la preservación de la identidad urbana es tan importante como la preservación de otros símbolos de identidad que se intentan proteger: "La arquitectura no es solo forma o construcción, sino que es cultura, salud, economía y sobre todo convivencia cívica".

Ha destacado la de la colaboración y lealtad institucional entre las administraciones implicadas, y ha señalado la aportación de la Generalitat a la capitalidad, más allá de la cofinanciación de los proyectos, en línea con los objetivos de la ciudadanía: "Recuperar edificios, y ejes urbanos, para recuperarlos con criterios de preservación, sostenibilidad, eficiencia y salud".

La consellera ha asegurado que la arquitectura de Barcelona ha sido una de las marcas catalanas más reconocidas y proyectadas a nivel internacional, ha señalado la capacidad que tiene para recuperar la identidad y memoria de los barrios, a la vez que ha abogado por construir ciudades abiertas e inclusivas.

"Catalunya es un país situado en una historia de encuentro. Siempre ha habido oleadas de inmigrantes, de personas que han llegado a Catalunya. Han llegado desde otros pueblos, desde otros continentes, desde otros pueblos de España, y antes y siempre desde los pueblos catalanes. Se trata, por tanto, ahora y siempre, de construir la ciudad inclusiva", ha dicho.

IÑAQUI CARNICERO

Carnicero ha asegurado que la capitalidad mundial va a situar a Barcelona "en el centro del debate arquitectónico internacional", algo que servirá, ha dicho, para profundizar en el debate sobre como se quiere vivir en las ciudades como Barcelona.

En un momento de emergencia climática y emergencia habitacional, ha valorado que la arquitectura "siempre aparece como parte de la solución", y que en esta ocasión también lo debe ser, y ha augurado que 2026 será un año memorable para la ciudad, pero que lo importante será el legado que deje, que según él será una ciudad más abierta, un país más consciente y una ciudadanía más unida.

MARIA BUHIGAS

Finalmente, Buhigas ha subrayado la "potencia" que tiene la arquitectura y el urbanismo como política pública transformadora, un hecho que, según ella, explicarán con toda la programación.

"Es un proyecto colectivo con el que estamos muy ilusionados y que es un llamamiento para poner en valor los profesionales que acompañan el cambio urbanístico de la ciudad", ha concluido.