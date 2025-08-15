8 comarcas de Tarragona y Lleida tienen peligro muy alto de incendio este viernes

Mapa para este sábado - AGENTS RURALS

TARRAGONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

8 comarcas catalanas tienen peligro muy alto de incendio este viernes: Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Ebre, Baix Camp (Tarragona), Noguera, Segrià y Garrigues (Lleida).

El nivel 3 del plan Alfa por peligro muy alto afecta a 68 municipios de estas comarcas, informa Agents Rurals de la Generalitat en un comunicado.

Agents Rurals pide mucha precaución en el medio natural y recuerda que está totalmente prohibido hacer fuego a menos de 500 metros de terreno forestal.