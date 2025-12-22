Concentraciones de signo contrario en Badalona (Barcelona) por los desalojados del B9. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BADALONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

Una concentración de apoyo a los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) y otra en contra de su presencia en el municipio se han convocado este lunes por la tarde ante el antiguo albergue municipal de Can Bofí Vell.

Un cordón de los Mossos d'Esquadra separa a los dos grupos, que lanzan consignas a favor y en contra de la presencia de los desalojados en el municipio.

Los concentrados a favor de los desalojados, convocada por entidades a favor del derecho a la vivienda, gritan lemas como 'Albiol fascista' --en alusión al alcalde, Xavier García Albiol-- y 'Nadie es ilegal'.

SE IMPIDE LA ACOGIDA

La movilización se ha convocado como respuesta a la concentración de un grupo de vecinos este domingo por la noche ante la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona que impidió la acogida de una quincena de desalojados del B9, tal como habían pactado entidades sociales.

Algunos vecinos alegan que la presencia de los desalojados generará inseguridad en el barrio de Sant Crist, donde está situada la parroquia.