Cortada la R13 de Rodalies entre Valls y Salomó (Tarragona) por incidencia en un tren de mercancías

TARRAGONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La línea R13 de Rodalies se encuentra cortada este domingo por la mañana entre Valls y Salomó (Tarragona) por una incidencia técnica en un tren de mercancías.

Así lo ha informado Rodalies en un apunte en X recogido por Europa Press, en el que informan que se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre la Plana Picamoixons (Tarragona) y Salomó.

La red de trenes de Rodalies en Catalunya había recuperado este sábado por la tarde la circulación de la líneas R13 y también la R14.