La CUP no se presentará a las elecciones generales y lo ratificará en una votación online

Archivo - Dani Cornellà y otros diputados de la CUP en el Parlament durante un pleno
Archivo - Dani Cornellà y otros diputados de la CUP en el Parlament durante un pleno - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 10 octubre 2026 18:18
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BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Nacional de la CUP ha decidido no presentarse a las elecciones generales y lo someterá a una votación online de la militancia.

Lo ha decidido este sábado la Mesa Nacional, máximo órgano de dirección política de la CUP, informa en un comunicado.

La votación online será este domingo desde las 7.00 durante 24 horas, y el lunes de la mañana los portavoces anunciarán el resultado en rueda de prensa.

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