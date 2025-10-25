Dalmau viajará a Estonia para "fortalecer la cooperación" en innovación y transformación digital

Archivo - El conseller de Presidencia, Albert Dalmau (Archivo) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, viajará este domingo a Estonia, hasta el martes, para "fortalecer la cooperación" en innovación y transformación digital de los servicios públicos.

Estará acompañado por la delegada del Govern en los Países Nórdicos, Montserrat Riba, y el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, informa el Departament en un comunicado este sábado.

La delegación catalana mantendrá reuniones este lunes y martes con la ministra de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia, Liisa-Ly Pakosta, y con instituciones del ámbito del desarrollo digital como el e-Governance Academy, el Information System Authority (RIA) i el e-Estonia Briefing Centre, así como con respresentantes del Gobierno de Tallin (Estonia) y de la Embajada de España en la ciudad.

Estos encuentros servirán, según el Departament, para conocer el modelo digital de Estonia y explorar oportunidades de colaboración en ámbitos como la identidad digital, la ciberseguridad, la gestión de datos y la prestación eficiente de servicios públicos.

La Delegación del Govern en los Países Nórdicos ha facilitado esta visita con la voluntad de conectar Catalunya con los ecosistemas de innovación digital de la región nórdica-báltica e impulsar la presencia institucional catalana en este entorno.