Demoras de más de 30 minutos en la R2 Nord y R11 por robo de cable y incidencia en infraestructura

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas de Rodalies R2 Nord y R11 pueden circular con demoras de más de 30 minutos a causa de un robo de cobre entre Granollers y Cardedeu (Barcelona) y una incidencia en la infraestructura entre Figueres y Llançà (Girona), respectivamente, este martes sobre las 8.15 horas.

Técnicos de Adif trabajan en la resolución de ambas incidencias, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los trenes regionales efectúan parada en todas las estaciones entre Granollers Centre (Barcelona) y Maçanet-Massanes (Girona) y los trenes de media distancia efectúan parada en todas las estaciones entre Granollers Centre y Sant Celoni (Barcelona).