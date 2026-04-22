Detenida una empleada de una gasolinera de Ripoll (Girona) por hurtar 13.000 euros de venta de tabaco

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado domingo a una trabajadora de una gasolinera de Ripoll (Girona) por presuntamente hurtar más de 13.000 euros proveniente de la venta de tabaco, informan en un comunicado este miércoles.

Se recibió la denuncia por parte de la administración de una empresa consultora que, al realizar el cierre fiscal de una de las estaciones de servicio que gestionan, detectaron que las entradas y salidas de dinero de las compras y ventas de tabaco no coincidían y, del estudio de las transacciones realizadas, se determinó que este hecho siempre coincidía durante el turno de trabajo de la detenida.

Se pudo comprobar que el dinero faltaba de la caja cuando los clientes pagaban en efectivo el tabaco, no así cuando lo hacían con tarjeta.

El estudio de las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron como la trabajadora no contabilizaba este tipo de venta y apartaba el dinero que se llevaba al finalizar el turno.

La mujer, que estuvo trabajando casi tres años haciendo sustituciones y que supuestamente se apropió indebidamente de más de 13.000 euros, no tiene antecedentes y comparecerá ante el juzgado conocedor de la causa de Ripoll cuando sea requerida.