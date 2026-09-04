Detenida una mujer por su presunta relación con la muerte de un bebé en Sant Adrià (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de un bebé en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

Los hechos que motivaron su detención ocurrieron el miércoles, 2 de septiembre, cuando una mujer encargada de la limpieza de un edificio halló sangre en el rellano proveniente de una bolsa de basura, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida del bebé.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Mossos y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como de la División de Investigación Criminal del cuerpo policial, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de estos hechos.