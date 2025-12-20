Detenido en Amposta (Tarragona) por introducir billetes falsos de 200 euros fabricados en Bulgaria

TARRAGONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes en Amposta (Tarragona) a un hombre de 45 años por presuntamente introducir billetes falsificados de 200 euros fabricados en Bulgaria.

En un comunicado este sábado, la policía catalana ha explicado que la investigación empezó a mediados de noviembre, cuando se detectó un aumento de denuncias por pago con billetes de 200 euros falsos en poblaciones de Terres de l'Ebre (Tarragona).

Los billetes utilizados eran "de altísima calidad y muy difíciles de detectar" y su fabricación está vinculada al crimen organizado búlgaro, y es una de las falsificaciones más antiguas desde la aparición del Euro.