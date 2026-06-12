Detenido en Badalona (Barcelona) por conducir sin seguro ni ITV con 225,5 kilos de cocaína

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Badalona (Barcelona) a un hombre que llevaba oculto en su coche un total de 168 paquetes con 225,5 kilos de cocaína y que circulaba sin seguro ni ITV, informa en un comunicado este viernes el cuerpo.

El pasado 9 de junio sobre las 22:30 horas policías de la Comisaría Local de Sant Adrià de Besós (Barcelona) y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona se encontraban realizando de manera coordinada un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del barrio de Gorg-Progrès de Badalona.

En la zona detectaron un vehículo con matrícula española que circulaba de manera anormal y con extremada lentitud, haciendo cambios de carril sin señalizar, lo que llamó la atención de los agentes.

Tras comprobar su matrícula, se comunicó a los operativos de policía judicial de que a ese vehículo le constaba un requerimiento en vigor grabado por las autoridades francesas con las siguientes indicaciones: "vigilancia discreta - recabar información e identificación de ocupantes - comprobar los efectos del transporte", entre otras indicaciones.

INGRESO EN PRISIÓN PROVISIONAL

El jefe de dispositivo coordinó un seguimiento discreto con los vehículos policiales camuflados, mientras circulaban por las calles de Badalona con el objetivo de dar el alto policial al turismo de la manera más favorable en una zona segura de la ciudad, sin poner en riesgo a otros vehículos o peatones.

Cuando se interceptó el vehículo los agentes comprobaron que el turismo carecía de seguro y no tenía pasada la ITV, y en ese momento el conductor se mostró reticente a colaborar llegando a intentar darse a la fuga con el motor en marcha.

Finalmente, fue detenido tras comprobar la carga y pasó a disposición judicial, si bien se decretó su ingreso en prisión provisional.