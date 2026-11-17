Una imagen del detenido - MOSSOS

GIRONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 26 años en el distrito de Sants-Monjuïc de Barcelona como presunto autor de 3 robos de cadenas de oro y relojes en Barcelona, Girona y Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a personas mayores y vulnerables, informan en un comunicado este martes.

La investigación comenzó el 17 de junio, después de que asaltaran a una mujer de 87 años en su portal, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, para robarle el reloj.

El 14 de agosto una mujer de 76 años salía de un establecimiento de Girona y le sustrajeron tres cadenas de oro, mientras que el 17 de agosto asaltaron en Cerdanyola a una mujer de 88 para robarle una cadena, causándole lesiones.

En esa ocasión, varias personas retuvieron al autor hasta la llegada de los Mossos, que lo detuvieron, un arresto que ha sido clave para relacionarlo con el resto de robos.

Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de los portales y establecimientos próximos, los Mossos concluyen que el autor seleccionaba a mayores --principalmente mujeres-- con objetos de valor a la vista, las seguía hasta lugares más escondidos, para evitar que pudiesen auxiliarlas, y las asaltaba.