Detenido un hombre en Girona como presunto autor de un robo con fuerza en una tienda

Estado en el que quedó una tienda de la calle Santa Clara de Girona tras un robo - MOSSOS

GIRONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del pasado domingo, 27 de septiembre, a un hombre de 54 años como presunto autor de un robo con fuerza en una tienda de la calle Santa Clara de Girona, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

Tras recibir el aviso, los agentes comprobaron que los ladrones habían roto el cristal del escaparate y se habían llevado la caja registradora, que fue localizada vacía poco después en la calle Sant Francesc.

Finalmente, agentes de paisano localizaron en la zona de Can Gibert del Pla a un hombre que coincidía plenamente con la descripción del sospechoso, que cuenta con numerosos antecedentes, que fue detenido.