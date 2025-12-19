Detenido un hombre en Sarrià de Ter (Girona) por tenencia de pornografía infantil

Detenido un hombre por tenencia de pornografía infantil en Sarrià de Ter (Girona) - POLICÍA NACIONAL
GIRONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un hombre en su domicilio de Sarrià de Ter (Girona) por un presunto delito de pornografía infantil al encontrar en su domicilio diverso material de esta índole sexual, informa en un comunicado este viernes.
Según la información recibida, el autor podría haber realizado múltiples descargas donde se podía ver a menores de edad, de entre 8 y 12 años, realizando conductas sexuales, tanto consigo mismos como con otros adultos.
Tras varias gestiones policiales, se ha localizado al autor de las descargas ilegales en Sarrià de Ter, solicitando mandamiento judicial de entrada y registro en aras de poder verificar la posesión de este tipo de archivos audiovisuales.
Durante el registro domiciliario se comprobó que el autor se había deshecho de diversos discos duros y unidades de almacenamiento en la gran mayoría de equipos informáticos, procediendo a intervenir diversas de estas unidades para su posterior análisis por parte de la unidad de informática forense.
Asimismo, se comprobó 'in situ' la existencia de diversos vídeos en los que aparecían menores de edad realizando conductas sexuales, por lo que se procedió a la detención inmediata del individuo.