Detenido 'in fraganti' por el presunto robo violento de un reloj de alta gama en Sitges (Barcelona)

Reloj robado en Sitges (Barcelona) - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del pasado viernes a un hombre de 30 años al que pillaron 'in fraganti' mientras patrullaban por Sitges (Barcelona) por presuntamente robar de manera violente un reloj de alta gama a una persona.

Según han informado en un comunicado este jueves, recogido por Europa Press, la acción se enmarca en el Plan Espigón 2026 para reforzar la seguridad durante el verano en la ciudad barcelonesa, que donde ha conseguido reducir un 29,5% los hechos delictivos.

En concreto, el plan ha bajado en un 30,9% los delitos contra el patrimonio, en un 33,5% los hurtos y en un 51,2% los robos con fuerza en interior de vehículo, y también ha reducido en un 19% los incidentes totales y un 26,7% las peleas en la vía pública.

El plan, según la policía catalana, ha contribuido a que del 1 de enero al 31 de agosto se hayan registrado hasta 626 delitos menos que en el mismo periodo del año pasado, una reducción global del 24,6%, especialmente en delitos contra el patrimonio y hurtos.

En total, durante los meses de verano los Mossos han detenido a 25 personas relacionados con delitos patrimoniales, 7 de ellos por robos con violencia o intimidación, reforzando así la apuesta del cuerpo por la prevención y la presencia policial en zonas de gran afluencia.

Respecto al detenido por robar el reloj este viernes, de una marca suiza y valorado en unos 9.000 euros, fue puesto a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y le constan hasta 24 antecentes policiales.