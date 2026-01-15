Detenido un joven de 18 años en el Aeropuerto de Barcelona por transportar 4 kilos de cocaína

Maleta con 4 kilos de cocaína interceptada en el Aeropuerto de Barcelona - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Agencia Tributaria, detuvo el 22 de octubre en el Aeropuerto de Barcelona a un ciudadano de 18 años que transportaba 4 kilogramos de cocaína ocultos en la estructura de su equipaje facturado.

Los hechos ocurrieron en la Aduana de la Terminal 1 del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, cuando los agentes de la especialidad de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil identificaron una maleta procedente de Lima (Perú) y de tamaño medio, sospechosa tras el análisis con el escáner, informan en un comunicado este jueves.

Cuando procedieron a la apertura del equipaje, en presencia de su propietario, descubrieron que la sustancia estupefaciente no estaba oculta en un doble fondo, sino integrada en su propia estructura.

De este modo, la cocaína formaba paneles internos compactados que sustituían a los originales del equipaje, que quedaban cubiertos por el forro interior y replicaban la rigidez y el grosor habituales, lo que hacía que la maleta presentara un aspecto externo normal.

El pasajero propietario de la maleta fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y, tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de El Prat de Llobregat (Barcelona), se ha decretado su ingreso en prisión provisional.