Detenido por ocho tirones de cadenas de oro en Barcelona durante un permiso penitenciario

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 8 de enero a un hombre de 32 años como presunto autor de ocho tirones de cadenas de oro en la zona del Eixample de Barcelona mientras disfrutaba de un permiso penitenciario, en cuya zona llegó a robar 10 cadenas y 2 colgantes, valorados en mínimo 4.410 euros.

El autor seguía el mismo modus operandi: buscaba víctimas de entre 60 y 80 años que llevasen joyas visibles, se acercaba a ellas, tiraba de las cadenas y huía en bicicleta a gran velocidad, si bien en algunos casos llegó a lanzarse sobre las víctimas y les provocó caídas y lesiones, según informan los mossos en un comunicado este martes.

En 2017 ya fue detenido 'in fraganti' por robar un teléfono móvil mientras iba en bicicleta, hecho que ha permitido a los investigadores constatar que este tipo de conducta no es nueva; finalmente, pasó a disposición judicial al día siguiente de su detención.