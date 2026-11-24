Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo a un joven de 19 años por presuntamente conducir sin el permiso de conducir, que tras ser interceptado en un control policial en la N-420 en Riudecols (Tarragona) y advertido de la acción ilícita, volvió a hacerlo minutos después.

Según informan en un comunicado este martes, los hechos ocurrieron sobre las 06.45 horas, durante un dispositivo preventivo de alcoholemia establecido en la carretera N-420.

Los agentes comprobaron que no tenía carné y le impidieron seguir circulando, por lo que su padre se desplazó al lugar para hacerse cargo de la furgoneta.

MINUTOS DESPUÉS, DE NUEVO

Pocos minutos después de dar por terminada la primera actuación, los agentes observaron al padre conduciendo otro vehículo por la misma carretera, y al detenerlo, reconoció que su hijo conducía de nuevo la furgoneta que momentos antes había quedado bajo su responsabilidad.

Los Mossos se dirigieron hasta el punto indicado y localizaron la furgoneta parada con el mismo joven al volante.

Ante estos hechos, los agentes comprobaron que el conductor había ignorado las indicaciones recibidas durante la primera intervención policial y volvió a conducir un vehículo, por lo que le detuvieron por un delito contra la seguridad vial y un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad.

En cuanto al padre, la policía instruyó diligencias como investigado no detenido ya que los indicios recogidos durante las dos intervenciones policiales, entre ellos que se hiciera cargo formalmente del vehículo después de la primera actuación y de que pocos minutos después su hijo volviera a estar al volante, apuntan a que facilitó conscientemente que el joven siguiera conduciendo, pese a saber que no disponía de permiso de conducción.

El detenido quedó en libertad con el compromiso de presentarse ante la autoridad judicial cuando le citen.