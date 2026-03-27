6 Detenidos Y 136 Identificados En Un Dispositivo Policial En Reus (Tarragona) Este Jueves - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Reus (Tarragona) han detenido a 6 personas y han identificado otras 136 --que acumulaban 55 antecedentes-- en un dispositivo policial conjunto en el barrio de Mas Pellicer de la localidad tarraconense este jueves por la tarde.

A uno de los detenidos, con 44 antecedentes policiales, le constaba una orden vigente de detención por un robo con fuerza; a dos detenidos se les atribuye un delito de hurto de catalizadores y daños el pasado 17 de marzo en Reus y, a los últimos tres arrestados, se les ha detenido por tráfico de drogas, informan los Mossos en un comunicado este viernes.

Los agentes actuaron justo después de observar una transacción y localizaron un total de 35 envoltorios de marihuana, 25 de hachís y 850 euros en billetes fraccionados.

Durante la actuación policial se tramitaron seis denuncias administrativas por tenencia de sustancias estupefacientes y otras cuatro por posesión de armas blancas y se identificaron a 51 vehículos, dos de los cuales se inmovilizaron y retiraron de la vía pública por falta de seguro, además de imponerse hasta 32 denuncias de tráfico por infracciones diversas.

Por su parte, la Policía Nacional citó a una persona en su comisaría para trámites de comprobación relacionados con la Ley de Extranjería y está previsto que las seis personas detenidas pasen en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus (Tarragona).