Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo a dos hombres, de 38 y 24 años, por presuntamente entrar a robar en una tienda de la calle Canonge Brugulat de Lleida, de donde se llevaron la caja registradora, informan en un comunicado este martes.

Poco después de recibir la descripción de los autores y ante las sospechas de que podían ser unos ladrones conocidos muy activos los últimos días, la policía catalana los localizó cerca del lugar de los hechos.

En el momento en que los agentes se identificaron como policías para detenerlos, los dos sospechosos se separaron e intentaron huir, pero los interceptaron y detuvieron en las calles de Julio César y de Gaspar de Portolà, si bien llevaban encima dos bolsas con 155 euros en monedas, hecho que motivó su detención.

A uno de los presuntos autores, con más de 30 antecedentes, ya lo habían detenido dos veces este mes; la primera, el día 2 por un robo en una peluquería, y la segunda, el día 16 por un robo en un supermercado.

Al segundo detenido lo habían pillado robando la madrugada del pasado jueves en un bar de la plaza de les Missions de Lleida, y posteriormente le imputaron la presunta autoría de un robo con fuerza cometido el domingo 15, en el que rompieron el escaparate de un supermercado de la calle Ramón y Cajal con un adoquín y se llevó la caja registradora.

La investigación continúa abierta y no se descarta que estas mismas personas estén implicadas en otros robos con fuerza que han tenido lugar en los últimos días en la Zona Alta de Lleida.