2 detenidos en Reus (Tarragona), uno de ellos menor, por llamar a la policía para lanzarles objetos

TARRAGONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Reus (Tarragona) a un menor y un joven de 19 años que presuntamente llamaban al teléfono de emergencias 112 con avisos falsos, y al llegar las patrullas policiales, lanzaban diversos objetos contra los coches, informan en un comunicado este miércoles.

En total, se detectaron hasta 15 avisos falsos, todos durante la noche o la madrugada en el barrio de Gaudí de la localidad, y lo hacían con avisos falsos como un intento de okupación de una vivienda o un posible caso de violencia machista en el interior de un vehículo.

Al llegar los mossos, los jóvenes llegaron a lanzarles media docena de huevos, un petardo y otros objetos contundentes, por lo que la policía catalana inició una investigación que ha culminado con estas primeras detenciones.

No obstante, los investigadores siguen trabajando para efectuar nuevos arrestos en los próximos días, además de que también investigan a una mujer por su relación.

Los detenidos, con más de 6 antecedentes por delitos patrimoniales, quedaron en libertad con obligación de presentarse ante el juez cuando sean requeridos.