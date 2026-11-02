Dos detenidos por 13 presuntos robos con fuerza en domicilios y vehículos de Tarragona

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el martes y el miércoles de la semana pasada a dos hombres, de 29 y 23 años, como presuntos autores de 13 robos con fuerza en domicilios y vehículos en las comarcas del Baix Penedès y el Tarragonès (Tarragona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Los investigadores atribuyen a uno de los detenidos su participación en cinco robos con fuerza en domicilios y al otro cuatro y, además, relacionan a este último con ocho robos con fuerza en interior de vehículos cometidos en el Vendrell y Calafell (Tarragona).

Los dos forman parte del perfil de Delincuentes con Alto Riesgo de Persistencia (DARP), dado que en el momento de la detención uno de ellos acumulaba 24 antecedentes policiales y el otro 19, sobre todo relacionados con delitos contra el patrimonio.