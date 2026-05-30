Dos detenidos y 237 identificados en un dispositivo 'Kanpai' en Puigcerdà (Girona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas y han identificado a otras 237, que acumulaban 119 antecedentes, en el marco de un dispositivo 'Kanpai' contra la multirreincidencia este viernes en Puigcerdà (Girona).

Según ha informado el cuerpo en un comunicado este sábado el dispositivo se llevó a cabo en el entorno de la plaza Santa Maria, y las detenciones se llevaron a cabo por infracción de la ley de extranjería y por incumplimiento de condena.

El dispositivo también ha servido para hacer controles en 6 locales donde se han abierto diversas actas administrativas y, en una segunda fase, a partir de las 23 horas se practicaron controles en la zona de ocio nocturno del municipio.

Se levantaron 21 actas D-10, 9 por tenencia de sustancias estupefacientes, 7 por tenencia de armas blancas, una por una pistola de airsoft, una por un espray no homologado y tres por desobediencia y faltas de respeto a los agentes y, además, intervinieron un patinete eléctrico y se denunció a 4 conductores que dieron positivo en controles de alcoholemia.

El dispositivo se llevó a cabo con la participación de la Policia Local, la Policía Nacional, Guardia Civil e Inspección de Trabajo, además de efectivos de Arro y Urpa de Mossos.