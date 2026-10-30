Dos detenidos en Girona por el presunto robo de 9 bicis valoradas en 40.000 euros en una tienda

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 41 años y una mujer de 42 como presuntos autores de un robo con fuerza por su supuesta vinculación con el robo en una tienda de 9 bicicletas valoradas en 40.000 euros, ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado domingo, 25 de octubre, cuando los mossos recibieron un aviso de que se había cometido un robo con fuerza en una tienda de bicicletas de Girona.

Cuando los agentes llegaron al lugar, descubrieron que los ladrones habían forzado una puerta de emergencia y que se habían llevado 9 bicis valoradas en 40.000 euros en dos tandas, una a las 2.15 horas y otra a las 4.00.

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, pudieron determinar que los autores del robo eran las mismas personas que ya habían sido identificadas en otra intervención policial horas antes.

Finalmente, el miércoles, 28 de octubre, los Mossos procedieron a su detención, aunque no descartan efectuar nuevos arrestos en relación a estos hechos.