Dos detenidos en Mollerussa (Lleida) por expulsar violentamente y amenazar al inquilino de un piso

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a dos hombres en Mollerussa (Lleida) por presuntamente amenazar y golpear a un hombre que expulsaron de forma violenta de la habitación que tenían alquilada, informan en un comunicado este miércoles.

Al parecer, según la víctima cuatro o cinco personas entraron en la habitación, se lanzaron sobre él para inmovilizarlo y fue golpeado en la cara y la cabeza, y también resultó herido con cortes en las manos tras ser atacado con el mango de un cuchillo.

La víctima explicó a los mossos que reconoció a uno de los atacantes, el propietario del piso, así como a un familiar suyo, y todo apunta a que lo querían echar y le obligaron a borrar unos mensajes del móvil donde la víctima le reclamaba dinero, ya que había trabajado para él en el sector ganadero y solo le había pagado una pequeña parte de lo acordado.

Tras amenazarlo de muerte, el hombre se quedó sin llaves y lo dejaron malherido en la calle, y posteriormente fue trasladado al hospital.

Los agentes constataron que el propietario también expulsó de malos modos a una pareja que vivía en otra habitación del mismo piso.

Finalmente fueron detenidos por presuntos delitos de lesiones, detención ilegal, amenazas, coacciones y violación de domicilio, y la investigación sigue abierta para identificar al resto de personas que participaron en el asalto.