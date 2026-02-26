Duch confía en tener Presupuestos y afirma que la negociación "durará los días que tenga que durar"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa se vuelve a enfrentar a las preguntas de - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que está convencido que Catalunya tendrá Presupuestos, y ha añadido que la negociación "durará lo que tenga que durar", al preguntársele por el escollo de la recaudación del IRPF.

"Yo estoy convencido y es el convencimiento global del Govern que habrá Presupuestos porque la sociedad los necesita", ha subrayado el conseller en una entrevista este jueves en La Xarxa recogida por Europa Press.

El conseller ha valorado positivamente la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23-F, y ha sostenido que, el hecho de que no se haya descubierto nada nuevo "lo que hace es evitar desinformaciones, evitar teorías, complots, que al final no sirven de nada".

Se ha mostrado favorable a regular por ley la desclasificación de documentos: "Debemos avanzar hacia eso, hacia una mayor transparencia y hacia una posibilidad de acceder a este tipo de documentación", ha destacado.

Sobre la negociación sobre la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, Duch ha señalado que se está trabajando para conseguir la unanimidad de todos los estados miembros y "la propuesta no está encallada".

LA "RETICENCIA" DE ALEMANIA

Ha detallado que el escollo principal es la "posición de reticencia, no el 'no', sino la reticencia" de Alemania, y ha explicado que hay una comisión bilateral que se dedica específicamente a negociar sobre esto con los germanos.

"Yo soy optimista, sinceramente soy optimista. Y pienso que efectivamente llegará el momento, no le puedo decir cuándo, porque las negociaciones no tienen plazos, pero lo que sí que veo es que esto va avanzando", ha destacado Duch.

También ha explicado que su departamento está trabajando en la "negociación administrativa" con China, Canadá y Jordania para abrir a lo largo de 2026 delegaciones del Govern en estos países.

Duch ha asegurado que la delegación de Jordania tendrá un "significado diferente", ya que buscará estar cerca de una región que ha descrito como muy complicada, y en la que Catalunya tiene presencia en temas de cooperación al desarrollo y solidaridad con los pueblos que están sufriendo las consecuencias de la guerra en Gaza.

Preguntado sobre cómo se prepara Catalunya ante posibles nuevos aranceles de Estados Unidos, Duch ha recordado que ya existe medidas de apoyo a empresas, que se aprobaron 15 días después de que Donald Trump anunciase los primeros aranceles el año pasado.