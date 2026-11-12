Duch pide en la COP31 más voz y recursos para los gobiernos con competencias contra el cambio climático

El conseller Jaume Duch participa en el diálogo político 'De la acción local a la gobernanza climática compartida' en la COP31 - GOVERN

BARCELONA, (EUROPA PRESS)

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reclamado este jueves en la cumbre climática de las Naciones Unidas (COP31), en Antalya (Turquía), dar más voz y recursos a los gobiernos locales y regionales con competencias en la lucha contra el cambio climático para que los compromisos internacionales se traduzcan en resultados tangibles.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que Duch ha participado en su segunda jornada en la cumbre en el diálogo político 'De la acción local a la gobernanza climática compartida', organizado por Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (Iclei), la Unión de Municipios de Turquía (TBB) y el Comité Europeo de las Regiones (CDR).

Durante su intervención, el conseller ha defendido una gobernanza que refuerce el papel de los gobiernos regionales, garantice los recursos necesarios para actuar y consolide espacios estables de cooperación entre administraciones para "reducir emisiones y proteger a las personas".

TRES PRIORIDADES

Para avanzar en esta gobernanza compartida, Duch ha marcado tres prioridades: una participación estable de los ejecutivos locales y regionales en todas las fases de las políticas climáticas; recursos suficientes para acceder a la financiación, y mecanismos permanentes de cooperación multinivel, poniendo como ejemplo la Estrategia catalana de adaptación al cambio climático 2021-30.

Asimismo, Duch ha advertido de que en los territorios es donde se notan primero las consecuencias de una acción insuficiente y donde "se genera (o se pierde) la confianza pública en la transición climática".

REUNIONES BILATERALES

Por otra parte, ha participado en un acto de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (Uclg) y la Asociación Mediterránea para la Acción Climática (Mcap) (copresidida por el Govern y California) sobre resiliencia ante incendios forestales, donde ha subrayado que Catalunyaa ha evolucionado de la supresión a un modelo basado en "la prevención, la gestión del paisaje y la anticipación".

Al margen de estas sesiones, Duch también ha mantenido reuniones bilaterales de trabajo con la secretaria de Alimentación y Agricultura de California, Karen Ross; el ministro de Medio Ambiente de Quebec, Jean Pellerin, y el secretario de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Río (Brasil), Rodrigo Mascarenhas, además de asistir a un encuentro informal de Iclei con socios europeos.