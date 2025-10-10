Élite Taxi y Taxi Project 2.0 demandan a la CNMC ante la AN "por proteger a Uber, Cabify y Bolt"

Archivo - El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez (d), en una protesta de Élite Taxi, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Élite Taxi y Taxi Project 2.0 han presentado este viernes una demanda ante la Audiencia Nacional (AN) contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "por proteger a Uber, Cabify y Bolt", informa Élite Taxi en un comunicado.

La demanda es por la decisión de la CNMC de "archivar sin investigar las prácticas colusorias y de competencia desleal" de las tres empresas, en una resolución dictada en marzo de 2025.

Las asociaciones aseguran que el expediente se cerró "ignorando los informes técnicos que demuestran la existencia de coordinación algorítmica entre estas plataformas".

Han señalado que la CNMC "decidió mirar hacia otro lado" ante los informes aportados por ambas asociaciones sobre un presunto ajuste de precios de forma simultánea y discriminatoria por parte de las tres compañías.

Élite Taxi y Taxi Project 2.0 reclaman a la AN que "obligue a la CNMC a incoar un procedimiento sancionador contra Uber, Cabify y Bolt" y que investigue, en sus palabras, a fondo un modelo de negocio basado en la manipulación algorítmica, la explotación masiva de datos y la destrucción del servicio público del taxi.