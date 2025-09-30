El embajador palestino ve la propuesta de Trump para Gaza como un "ultimátum más que un plan de paz"

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, durante la primera jornada de la conferencia Mondiacult, en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), a 29 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Mondiacult, - Lorena Sopêna - Europa Press

Afirma que el plan tiene "unos adornos" sobre los anhelos palestinos pero rechaza el fondo

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha asegurado que el plan del mandatario estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza es un "ultimátum más que un plan de paz", y ha asegurado que contempla solo los intereses de la parte israelí.

En una entrevista este martes en Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha asegurado que este plan tiene "unos adornos para considerar que contempla los anhelos del pueblo palestino, pero el detalles es más de lo mismo", y ha añadido que si desde Israel pretenden llegar a un acuerdo primero deben detener el genocidio, textualmente.

También ha lamentado que el plan no haga referencia a Cisjordania y da a Israel "manos libres para actuar en caso de que Hamás rechace" la propuesta, tras lo que ha añadido que no sabe lo que Hamás decidirá al respecto porque no hay ningún tipo de coordinación con este grupo.

TONY BLAIR

Ha señalado que los antecedentes a este plan no son alentadores, tras lo que ha mencionado que Trump plantease convertir Gaza en 'La Riviera de Oriente', y ha criticado la propuesta de incluir al exprimer ministro británico Tony Blair en una 'Junta de Paz': "Ha participado en genocidio en contra del pueblo iraquí, ha representado los intereses israelíes".

Sobre si aceptarían que Hamás estuviera fuera de un hipotético futuro gobierno palestino, el embajador ha respondido que "el propio Hamás ha manifestado que no estará en un gobierno" y han anunciado su intención de apartarse en el caso de que se detenga el genocidio y que el pueblo palestino tenga un horizonte de futuro, en sus palabras.

Ha destacado las buenas relaciones bilaterales con el Gobierno de España y su "capacidad enorme de liderazgo" en este ámbito, y ha añadido que el objetivo no es el reconocimiento del Estado palestino sino lo que viene después, que debe ser, a su juicio, la implementación de la solución de los dos Estados.