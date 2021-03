Las empresas invierten 123 euros por empleado para evitar contagios de Covid, según Foment

Microempresas y pymes son las que más han invertido en estas medidas

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un sondeo de Foment del Treball indica que las empresas en Catalunya han destinado, de media, 101.834 euros para evitar los contagios de coronavirus en el ámbito laboral, una cifra que equivale a unos 123 euros por empleado.

El estudio de la Oficina de Prevención de Riesgos de Foment ha contado con la participación de 152 empresas de Catalunya entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de enero de 2021, ha informado la patronal este domingo en un comunicado.

Del total de 123 euros invertidos por trabajador, 23 son en aspectos de gestión empresarial, 45 en prevención y protección de los empleados, 15 en organización del trabajo, 9 en pruebas sanitarias, 28 en limpieza y desinfección, y 3 en otras medidas.

Por sectores, el industrial y el de la construcción son los que más han invertido por trabajador --236 y 147 euros, respectivamente--, seguidos por el sector de los servicios, con 107 euros.

En cuanto a su tamaño, las microempresas han invertido, de media, 632 euros; las empresas medianas, 536 euros; las pequeñas, 489 euros; y las grandes, 100 euros por trabajador.

CAEN LOS BENEFICIOS

Preguntados por cuál ha sido el resultado económico durante los nueve primeros meses de 2020, el 34% ha experimentado pérdidas, mientras que el 15% ha obtenido beneficios, y un 4% se no ha cambiado respecto al año anterior --casi la mitad no ha querido o no ha podido cuantificar su variación--.

Además, un 40% de los encuestados ha sufrido un descenso de ventas y un 13% ha incrementado su facturación, aunque un 42% tampoco ha querido o no ha podido cuantificar este variación.