Entidades catalanas de justicia global piden la liberación de los retenidos de la Flotilla

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lafede-Justicia Global, que engloba a más de 130 entidades de justicia global, ha reclamado este jueves la liberación de los retenidos de la Global Sumud Flotilla, el derecho a la atención jurídico, el respeto a sus derechos y la entrada inmediata de ayuda humanitaria.

En un comunicado, ha asegurado que "el asalto a la Flotilla es ilegal según el derecho internacional y se suma a la larga lista de violaciones de derechos humanos que ha cometido Israel".

Lafede-Justicia Global ha reclamado a la Generalitat ejecutar las demandas incluidas en la resolución del Parlament aprobado en julio que, entre otros aspectos, incluía "romper relaciones con el Gobierno israelí y con todas las empresas que se lucran con la ocupación y el genocidio".