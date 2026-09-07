Espadaler tilda de "absolutamente islamófobas" las proclamas de Orriols sobre el crimen de Manresa

Archivo - El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha tildado de "absolutamente islamófobas" las proclamas de la diputada y líder de AC, Sílvia Orriols, sobre los menores detenidos por su presunta relación con el crimen de un vecino de Manresa (Barcelona) la semana pasada.

En una entrevista en 'Ràdio Estel' este lunes recogida por Europa Press, Espadaler ha afirmado que el Govern tiene un importante reto en relación a la gestión de expresiones xenófobas y ha anunciado que tanto el Govern como el Parlament de Catalunya están revisando algunos procedimientos.

En este sentido, ha reconocido que no estaban preparados para la irrupción de grupos "que no tienen ningún tipo de prevención a la hora de calificar sucesos y que gestionan la información deliberadamente con un objetivo muy claro, que es la desestabilización, como se hizo en este caso en particular".

El conseller ha subrayado que es momento para reflexionar sobre cómo combatir de manera "inteligente y ajustada a la ley el uso malintencionado" de la información y que, para él, la línea roja es el odio.

En estos casos, ha añadido que es bueno que las instituciones sean coherentes con lo legislado y que no solo le parece "normal, sino obligado" ponerlo en manos de la Fiscalía porque existe un bien superior que debe ser preservado: la convivencia.

CEUTA

Sobre la crisis migratoria de Ceuta, Espadaler ha asegurado que el Govern siempre ha actuado con responsabilidad en lo que respecta a cuestiones humanitarias y ha asistido a las reuniones convocadas por los ministerios correspondientes para aportar su grano de arena en este ejercicio de solidaridad, "particularmente cuando hablamos de menores no acompañados y aún más, y por cierto, todavía hay un grado más de vulnerabilidad si hablamos de niñas menores no acompañadas".

En este sentido, ha recordado que el reparto de menores no acompañados no debe ser "un mercadeo" y ha incidido en que no se debe hablar de estadísticas, sino de personas.

Espadaler ha pedido ser capaces, en el contexto de un esfuerzo que "debe ser colectivo", de pensar en estas personas y en los ciudadanos de Ceuta, que son los primeros que sufrieron la crisis migratoria.

El conseller ha apelado a la lealtad institucional y de sentido humanista para gestionar una situación excepcional, pero ha recordado que las migraciones son una realidad inherente a la condición humana y a la historia de la humanidad.

Además, ha recordado que este fenómeno deriva, de alguna manera, del desequilibrio norte-sur y ha instado a Europa a hacerse la siguiente reflexión: "Qué podemos hacer por los derechos de las personas a no tener que migrar".

PAPA

Preguntado sobre la visita del Papa a Barcelona en junio, Espadaler ha explicado que se le ha pedido una comparecencia parlamentaria para explicar las aportaciones económicas, de un total de 3,3 millones de euros, de las que ha dicho que dará "todas las explicaciones que convenga y más", pues se trata de dinero público.

No obstante, ha subrayado que "el destino del dinero público fue orientado a los aspectos logísticos", como la sala de prensa o gastos de seguridad, pero no a financiar actos litúrgicos, y ha recordado que el Papa es también un jefe de Estado.