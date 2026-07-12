Estabilizado el incendio de Camarasa (Lleida) después de afectar a unas 21,8 hectáreas

Imagen del incendio en Camarasa este sábado - AGENTS RURALS

LLEIDA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat estabilizaron este sábado a las 22.30 horas el incendio de Camarasa (Lleida), que ha quemado unas 21,8 hectáreas según los datos provisionales de los Agents Rurals y obligó a confinar el núcleo de Fontllonga.

Los bomberos han trabajado con 16 dotaciones durante la noche y Protecció Civil ha informado en un apunte en 'X' este domingo que se levanta el confinamiento del núcleo de Fontllonga tras la estabilización del incendio, por lo que se ha comunicado a la población de las casas aisladas afectadas a través de los Mossos d'Esquadra y en contacto con la alcaldía.

Según informó el Sistema d'Emergències Mèdiques, un hombre fue trasladado en estado leve por este incendio y se activaron dos ambulancias y un equipo conjunto del SEM y Bombers.