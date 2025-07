Estruch (Mossos): se seguirá "presionando" hasta que los ladrones marchen de Barcelona y Catalunya

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisaria jefa de la Región Metropolitana de Barcelona de los Mossos d'Esquadra, Montserrat Estruch, ha afirmado este martes que el cuerpo seguirá "presionando" para que los ladrones marchen de Barcelona y Catalunya.

"Son itinerantes pero si no pueden robar aquí se marcharán a otro lado. Son oportunistas. Si nosotros no les damos esta oportunidad de robar, porque los presionamos mucho, al final no vendrán", ha dicho sobre este perfil de delincuente en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Ha explicado que dos bandas de ladrones que actuaban en el metro de la capital catalana han sido localizadas robando en Roma y que desde Madrid también han pedido información a los Mossos de otros delincuentes de robos violentos que estaban en Barcelona y los han encontrado allí.

Preguntada por si los Mossos notan algún cambio con los 5 nuevos juzgados de lo penal por juzgar más rápido a los multirreincidentes, ha señalado que perciben que los ladrones que tienen controlados entran a prisión": "Son penas no muy largas pero se está notando. En solo dos meses se han dictado 570 sentencias más que el año pasado.

Sobre los narcopisos, ha avisado que el fenómeno no se ha acabado pero que este semestre se han desmantelado 71 puntos de venta y se han devuelto 30 pisos a los propietarios cuando, en 2018, había más de 100 narcopisos activos, y actualmente hay 7: "Es un éxito total".