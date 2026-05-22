Expertos ven la mediación y el diálogo indispensables en la convivencia y resolución de conflictos

Inauguración del Congreso - ICAB

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 profesionales procedentes de la abogacía, los cuerpos de seguridad, el periodismo, la psicología y el ámbito académico han asistido los días 20 y 21 de mayo al VI Congreso ADR/MASC ICAB 2026: 'Diálogo en situaciones de crisis humanitarias', donde se ha destacado que la mediación y el diálogo son herramientas indispensables para la convivencia y la resolución de conflictos

El objetivo de las sesiones, celebradas en la sede del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), ha sido analizar de manera transversal las actuales situaciones de crisis humanitarias, el papel que desempeñan los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y el valor de la palabra en la resolución de conflictos, informa la entidad colegial en un comunicado este viernes.

La inauguración contó con la participación de la decana del ICAB, Cristina Vallejo; el diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, Alexander Salvador; el presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC), Rogeli Montoliu; la directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos de la Generalitat, Immaculada Barral; la magistrada y presidenta de GEMME España, Carme Guil; la teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay; la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, y Maria la directora de la Fundación Migra Studium, Coll.

Durante la inauguración, Vallejo explicó que, con la voluntad de apoyar y dar visibilidad a iniciativas del ámbito social que pueden contribuir a mejorar el derecho y la vida de las personas, desde el ICAB se ha impulsado el proyecto '12 Congresos, 12 Causas' como una vía para poner en valor la función social de la abogacía.

MIGRA STUDIUM

Anunció que el VI Congreso ADR 2026 se ha vinculado a la entidad Migra Studium, organización que trabaja para la acogida y el acompañamiento de personas recién llegadas a Barcelona o que, pese a llevar años viviendo en la ciudad, no han logrado superar las trabas administrativas para regularizar su situación y/o generar una red social, comunitaria y familiar, suficientemente sólida, para arraigarse en España.

Por su parte, el abogado y diputado Alexander Salvador explicó que el ICAB y Migra Studium comparten orígenes en el barrio Gótic, ya que una de las primeras sedes del ICAB fue la 'Casa de l'Ardiaca', así como su compromiso con la defensa de los derechos de las personas y de los colectivos vulnerables.

En relación con la Fundación Migra Studium, su directora, Maria Coll, ha afirmado que quiere ser "una puerta abierta para las personas de origen diverso que llegan a la ciudad de Barcelona" y que cuenta con 300 voluntarios.

Montoliu ha destacado que "en un contexto internacional marcado por guerras, conflictos armados y crisis humanitarias, es necesario reivindicar más que nunca el valor del diálogo y de la mediación como herramientas para construir espacios de entendimiento y paz".

En su intervención, Immaculada Barral expuso que "lo más destacable de la gestión adecuada de conflictos es el empoderamiento de las partes, es decir, la apuesta por la autocomposición de intereses y si eso es posible en conflictos internacionales, incluidas las guerras, también debe ser posible en los conflictos del día a día".

"TIEMPOS DIFÍCILES"

Carme Guil dijo que corren tiempos difíciles para la paz y la convivencia: "La división del mundo entre nosotros y ellos, entre los de aquí y los de fuera, así como los discursos de odio que alimentan el miedo y el rencor hacia los demás, obligan a todos los que defendemos la cultura de la paz a ser más decididos y más firmes en la defensa de los derechos humanos, en la lucha por la igualdad y contra la discriminación".

Durante su intervención, Mª Eugènia Gay manifestó que "en un tiempo de guerra, polarización, auge de los discursos de odio, erosión de los consensos y desinformación, las ciudades tienen el deber de mantener una voz firme en defensa de la dignidad humana, de la convivencia democrática y de los derechos que toda coyuntura debe preservar".

Finalmente, Esther Giménez-Salinas puso en valor el papel del diálogo como herramienta para la paz y la resolución de conflictos.

CINCO MESAS DE ANÁLISIS

Las jornadas han incluido cinco mesas de análisis con la participación de unos cuarenta ponentes y, para cerrar el Congreso, se abordó la acogida y la gestión de conflictos en la comunidad con la colaboración de la Fundación Mescladís, la Fundación Tochete, la Asociación Bona Voluntat en Acció y la Fundación Arrels.

La clausura del VI Congreso ADR/MASC ICAB 2026 ha contado con las intervenciones del secretario de la Junta de Gobierno del ICAB y diputado responsable del Centro ADR-ICAB, Carles García Roqueta; Immaculada Barral, y la decana del Col·legi d'Advocats de Tortosa (Tarragona), Marta Martínez.