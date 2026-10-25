El festival Filmets de Badalona premia el cortometraje 'Majid/Zafar' de Luis Hindman

Fotograma del cortometraje ‘Majid/Zafar’ de Luis Hindman - FILMETS

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Majid/Zafar', del británico Luis Hindman, ha ganado el premio a la mejor película del 52 Filmets Badalona Film Festival, informa la organización en un comunicado.

La cinta, galardonada en los British Independent Film Awards y en el National Film Festival for Talented Youth, retrata durante 19 minutos la tensión creciente en un establecimiento de comida para llevar británicopaquistaní y que invita a reflexionar sobre la identidad 'queer', el amor y el precio por renunciar a una parte de uno mismo.

El jurado ha destacado "la calidad de la producción, la fuerza de sus interpretaciones y la habilidad para construir una historia íntima de amor atravesada por las expectativas y los deberes culturales".