El Festival In-Edit proyectará cerca de 50 documentales musicales en una edición "100% on-line"

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival In-Edit ha anunciado este martes la programación para este 2020 en la que proyectará cerca de 50 documentales musicales entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre en una edición "100% on-line" marcada por la pandemia de coronavirus, ha informado en un comunicado.

Los contenidos del festival, que para esta edición ha puesto el foco en documentales "con acento reivindicativo que van desde lecciones del pasado hasta historias ocultas que no figuran en el relato hegemónico", se podrán ver a través de la página web www.in-edit.tv.

Algunos de los documentales tendrán un límite máximo de visionados y en otros casos el documental estará disponible durante un periodo concreto, por lo que desde la organización han recomendado comprobar la disponibilidad de cada uno de los documentales en la web del festival.

Han destacado las dos obras encargadas de inaugurar y clausurar el festival: el documental 'White Riot' de Rubika Shah abrirá el In-Edit 2020 con una muestra del movimiento Rock Against Racism en la Inglaterra de finales de los 70.

Por otro lado, el 'Sisters With Transistors' de Lisa Rovner cerrará el festival con un "homenaje a las pioneras electrónicas", desde las artistas que concebían este género desde los laboratorios de la BBC, como Delia Derbyshire y Daphne Oram, hasta las que protagonizaron la década de los 70, como Laurie Spiegel y Suzanne Ciani.

Además, en esta edición el festival también "rendirá homenaje" a la cineasta francesa Marie Loser, con la proyección de algunas de sus obras como 'The Ballad Of Genesis and Lady Jaye', 'Felix in Wonderland' y dos selecciones de cortos.