El festival L'Alternativa de Barcelona abrirá con un documental de Miguel Ángel Blanca

Proyectarán un total de 35 largometrajes y 91 cortometrajes

BARCELONA, 9 Nov.

El XXVIII Festival de Cinema Independent de Barcelona, L'Alternativa, abrirá con el documental 'Magaluf Ghost Town', de Miguel Ángel Blanca, y se celebrará del 15 de noviembre al 5 de diciembre en formato híbrido.

En rueda de prensa este martes, los directores del festival, Tess Renaudo, Cristina Riera y Marc Vaillo, han explicado que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) será la sede principal del certamen, pero la Filmoteca de Catalunya, el Zumzeig Cinema y el cine Maldà acogerán parte de la programación, que también contará con una versión 'online' en Filmin.

Este año se proyectarán un total de 126 películas que provienen de 28 países distintos: 35 largometrajes y 91 cortometrajes, 39 de los cuales participarán en las secciones oficiales y 45 estarán presentados por sus autores.

De las películas programadas, 74 son documentales; 31 son películas de animación, y 64 están dirigidas por mujeres, lo que supone un 50,7% de presencia femenina.

SECCIONES OFICIALES

En esta edición, las proyecciones de la programación oficial a concurso tendrán lugar del 15 al 20 de noviembre, las Sesiones Especiales se repartirán entre el 15 y el 28 de noviembre, y el festival se extenderá hasta el 5 de diciembre en Filmin.

El documental de Blanca competirá en la sección Oficial Internacional de Largometrajes con 'All Light, Everywhere', de Theo Anthony; 'Nous', de Alice Diop; 'Rétour à Reims', de Jean-Gabriel Périot; 'Esquirlas', de Natalia Garayalde; 'North by Current', de Angelo Madsen Minax', 'Dark Light Voyage', de Tin Dirdamal y su hija Eva Cadena, y 'Le Poireau perpétuel', de Zoé Chantre.

En la Sección Oficial Nacional, compiten 'Del otro lado', de Iván Guarnizo; 'Fantasia', de Aitor Merino; 'La primera mujer', de Miguel Eek; 'El retablo de las maravillas. Apuntes para una película sobre el Quijote', de Guillermo G. Peydró; 'Rendir los machos', de David Pantaleón; 'Telenovela en gris multicolor', ópera prima de Filip Martinovic, y '918 grau', de Arantza Santesteban.

A su vez, en las Sesiones Especiales del festival se podrán ver los filmes 'Canto cósmico. El niño de Elche', de Marc Sempere y Leire Apellaniz; 'City Hall', de Frederick Wiseman; 'Courtroom 3H', de Antonio Méndez Esparza; 'The Story of Looking', de Mark Cousins; 'Sonido vertical', de Tin Dirdamal; 'Libertad', de Clara Roquet, y 'Sis dies corrents', de Neus Ballús.

El documental 'Edna', de Eryk Rocha, será el encargado de clausurar el festival el 28 de noviembre en el cine Maldà.

Este año, L'Alternativa estrena además una nueva sección, Satèl·lits, que tiene el objetivo de acercar la obra de cineastas nacionales a través de seminarios, masterclasses y una carta blanca, y que en esta edición contará con la participación de Oskar Alegria, Manuel Muñoz Rivas y Carla Simón.